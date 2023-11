Três pessoas são resgatadas em mar da Praia de Copacabana

Equipe do Corpo de Bombeiros resgatou três pessoas que estavam se afogando no mar da Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no final da tarde desta terça-feira (07).

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, um helicóptero precisou ser utilizado na ação de resgate. Eles foram resgatados entre o posto 4 e 5 da Praia de Copacabana.

Até o momento não há confirmação se os resgatados precisaram de atendimento médico.