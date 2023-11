Corpo do vereador Cici Maldonado é sepultado em São Gonçalo

Assassinado em uma suposta tentativa de assalto na noite desta terça-feira (7), o vereador Cici Maldonado, 61 anos, foi velado e sepultado nesta quarta (8), em São Gonçalo, onde nasceu e morou por toda sua vida.

O enterro foi realizado às 16h30 no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, com a presença de uma multidão de familiares, amigos e alguns nomes da política gonçalense, como o prefeito Capitão Nelson (PL), o presidente da câmara de vereadores, Alecio Breda Dias (MDB) e o deputado estadual, Professor Josemar (PSOL).

"Muito triste essa situação de barbaridade. Eu fui vereador com Cici durante dois anos, antes de ser eleito deputado estadual. Nós tínhamos divergências, mas sempre num campo muito respeitoso, e ver uma morte bárbara de um colega, alguém que a gente conheceu, é sempre algo muito triste. Quando eu soube da notícia, nem acreditei. O que fica é o respeito e o carinho ao colega e a tudo que ele representou" disse Professor Josemar.



Também presente no local para prestar homenagem ao amigo e colega de trabalho, o prefeito Capitão Nelson preferiu não se pronunciar sobre o caso e focar apenas em dar apoio a família do vereador. Mas em suas redes sociais, o prefeito fez uma declaração através de uma nota.

"Foi com muita tristeza que recebi a notícia de morte do vereador Cici Maldonado, que sempre foi um homem dedicado as demandas da população gonçalense. Nesse momento de dor, expresso minhas condolências à família, amigos e colegas de trabalho do parlamentar. Em homenagem ao amigo e vereador, decretei luto oficial de três dias no município. Também entrei em contato com o governador Claudio Castro e pedi empenho na elucidação do caso. Confio no trabalho da polícia para esclarecer os fatos. Que os responsáveis sejam identificados e punidos, levando justiça para a família do vereador e todos aqueles que o acompanhavam", disse em nota.

Visivelmente abalado, o presidente da câmara dos vereadores de São Gonçalo, Alecio Breda Dias (MDB), conhecido como Lecinho, fez questão de frisar sobre a confiança na segurança do município. "É uma tristeza sem fim, mas não tenho preocupação quanto a mim, entrego minha vida nas mãos de Deus".

Abalado, Lecinho falou sobre a morte de Cici e sobre a segurança de demais parlamentares

Nascido e criado no bairro do Gradim, em São Gonçalo, Cici Maldonado era atuante nas causas da população gonçalense e fazia questão de se manter próximo do povo. Um de seus projetos, que visava melhorias na vida dos estudantes é o "Inclusão Universitária”, que oferece bolsas de estudos para estudantes de faculdades particulares da região. Ele também implantou o gabinete itinerante, projeto em que o vereador percorre diversos bairros para ouvir a população, receber demandas e depois encaminhá-las ao executivo.

"Foi um vereador que realmente se importava com a gente. Muito jovem que fez faculdade particular aqui em São Gonçalo, foi por causa dele. Tiraram a vida dele, mas vai ser para sempre um eterno irmão que muito fez por nós", afirmou emocionada Denise Gomes, uma amiga e irmã da Igreja que conhecia o vereador a 29 anos.

Cici Maldonado deixa esposa e três filhas, todas maiores de idade. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) está investigando o caso para entender as motivações e autoria do crime.

