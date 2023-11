Cantor da dupla Marco e Luan agride a mãe durante briga e é filmado, no Goiás

Em Guapó, região metropolitana de Goiás, o cantor Luan, da dupla sertaneja Marco e Luan, foi filmado agredindo a mãe em um bar após uma briga entre os dois, no último sábado (4). O vídeo da agressão foi publicado nas redes e viralizou nesta terça-feira (7).

Nas filmagens, mãe e filho se agridem mutuamente, até que Luan avança na mãe e dá um golpe mais forte na mulher, que cai e bate a cabeça no chão. Enfurecido, o rapaz sai do local em que a discussão aconteceu, enquanto a mãe continua caída e é ajudada por outras pessoas que estavam presentes no local.

Após a repercussão do vídeo, a mãe de Luan se pronunciou em suas redes sociais, assumindo a culpa pela briga e agressão do filho e defendendo o homem. No vídeo, a mulher se identifica como Andreia, e diz “Eu tomo remédio controlado, eu exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele, ele foi se defender e ele acabou me empurrando. Mas não foi porque ele quis.”.

➡️ O cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, empurrou a própria mãe durante uma discussão em frente ao que parece o bar de uma distribuidora de Guapó, em Goiânia, Goiás. O momento foi registrado em vídeo no sábado (4/11) e, desde então, começou a circular nas redes sociais. pic.twitter.com/Y0ItkIrl7X — Metrópoles (@Metropoles) November 8, 2023

Leia também:

Recém-nascido é encontrado dentro de lixeira em Duque de Caxias

Suspeita de jogar panela com óleo no rosto da amiga enviou áudio confessando o crime





No pronunciamento, Andreia ainda conta que o filho é uma pessoa amorosa, e pede que parem de compartilhar o vídeo, pois Luan está recebendo ameaças.

A investigação do caso já está sendo feita pela Polícia Civil de Guapó, e Luan e a mãe serão intimados para depor.