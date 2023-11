Suspeita de jogar panela com óleo no rosto da amiga enviou áudio confessando o crime

Na noite de quinta-feira (2) uma menina jogou água e óleo quente na amiga após uma briga da dupla, por conta de um homem que, supostamente, as duas teriam se envolvido. Emanuelle Martins é a suspeita de ter cometido o crime, e a Polícia Civil já está buscando por ela.

A vítima, identificada como Maria Eduarda Souza dos Santos, está internada no Hospital Municipal Pedro II, com quadro de saúde estável.

Em um áudio que circula pela internet, Emanuelle confessa o crime. “Enquanto o Uber tava chegando eu tava olhando as conversas dela com o Marcos… Eu peguei a panela, olhei para a cara dela, e falei ‘tô fazendo isso pra tu não querer me fazer como otária, não me levar de enganada. Aí eu joguei. E ela começou a gritar.”

O Delegado Reginaldo Guilherme da 33ª DP (Realengo) afirma que, além do áudio, existem mais provas de que Emanuelle é a autora do crime, e a Polícia Civil está a procura da menina, que mora em uma área de risco.