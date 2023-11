Recém-nascido é encontrado dentro de lixeira em Duque de Caxias

Um recém nascido foi encontrado dentro de uma lixeira, na noite da última terça-feira (07), na Rua Pedro Álvares Cabral, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bebê estava dentro de uma sacola, enrolado numa manta ainda com o cordão umbilical e restos da placenta.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15° BPM foram acionados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Patativa, onde o bebê recebeu os primeiros socorros. No local, receberam a informação de que o recém-nascido foi encontrado por uma mulher e sua filha dentro de uma lixeira na rua.

Posteriormente, os agentes encaminharam o bebê para a Maternidade Santa Cruz da Serra. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.