Acusado de assaltar casa de Bruna Biancardi já foi condenado por tráfico de drogas

O assaltante da casa de Bruna Biancardi em São Paulo, Eduardo Seganfredo Vasconcellos, já foi preso e condenado por tráfico de drogas, tendo deixado a cadeia há menos de um ano.

O criminoso foi detido pela primeira vez em 2021, no dia 17 de dezembro, quando ainda era menor de idade. Eduardo foi acusado de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Já no dia 23 junho de 2022, seis meses depois, o rapaz foi preso em Avaré, no interior de São Paulo, quando já era maior de idade. Na ocasião, ele foi flagrado vendendo cocaína e crack.

O rapaz foi mantido preso preventivamente durante todo o processo, mesmo com tentativa da defesa de conseguir um habeas corpus. Eduardo foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão em regime aberto, e também teve de pagar uma multa. Por conta da pena ser baixa, a sentença do foi substituída e passou, de prisão, para prestação de serviço voluntário para a comunidade, além de pagar um terço do valor do salário mínimo (R$ 434,00), para uma instituição beneficente.

Assalto a casa de Bruna Biancardi

Eduardo é acusado de ser um dos assaltantes da casa da influenciadora Bruna Biancardi, que aconteceu nesta terça-feira (7). Os pais de Bruna, Telma e Edson Ribeiro, foram amarrados enquanto os criminosos procuravam por joias e dinheiro.

Os itens roubados são avaliados entre R$500 mil a R$600 mil. Eduardo foi visto em filmagens de câmeras de segurança do condomínio de Bruna, e confessou ter participado do crime. Os outros dois autores do delito fugiram, mas já foram identificados pela polícia.

Existe a possibilidade de a intenção dos bandidos ter sido de sequestrar Bruna e a filha. No entanto, no momento, a Polícia Civil está tratando o caso como crime patrimonial.