Primeira audiência do caso de agressão a Victor Meyniel é realizada nesta terça (7)

A Justiça do Rio de Janeiro faz, na tarde desta terça-feira (7), por videochamada, a primeira audiência do caso de agressão ao ator Victor Meyniel. Cinco testemunhas devem ser ouvidas durante a sessão realizada pela 27ª Vara Criminal do TJRJ.

A vítima e o réu no caso por lesão corporal e injúria por homofobia, o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, irão se ver pela primeira vez após o ocorrido no começo de setembro. Victor foi espancado por Yuri na portaria de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O porteiro do edifício não interferiu na agressão e foi indiciado por omissão de socorro.

Leia também:

Justiça aceita denúncia e mantém prisão de acusado de agressão contra o ator Victor Meyniel

Ex-youtuber Victor Meyniel é vítima de agressão no Rio; confira vídeo

Nesta terça-feira (7), devem ser ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Estão programados os depoimentos do porteiro Gilmar José Agostini; da amiga de Yuri que estava no apartamento, Karina de Assis Carvalho; do síndico do prédio, Marcos de Carvalho Abrantes; além dos depoimentos dos PMs Felipe Bento Pereira e Fabiano Velasco Valadão, do 19ºBPM (Copacabana).

Yuri continua preso preventivamente no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio.