Itaboraí inaugura container com consultório odontológico para servidores

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), inaugurou um container com consultório odontológico voltado para funcionários das secretarias municipais de Obras (SEMOB) e de Serviços Públicos (SEMSERP). A cerimônia de entrega do novo equipamento aconteceu, na manhã desta segunda-feira (06), em Venda das Pedras, e contou com a participação do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna.

Montado no pátio da Secretaria Municipal de Obras e de Serviços Públicos, em Venda das Pedras, o consultório odontológico é voltado para atendimentos de emergência odontológica, atendimentos com consultas até a alta odontológica e ações de promoção de saúde bucal, tendo como público alvo cerca de 700 servidores que fazem parte destas secretarias.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância da entrega desse novo equipamento para os funcionários das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos.

“Hoje é um dia muito feliz pra gente, pois estamos entregando esse consultório para essa turma que tanto trabalha pela nossa cidade. Esse container é apenas um pouquinho do que a gente pode fazer por essa equipe, que trabalha muito e surpreende a gente diariamente com tanto trabalho e dedicação. Nós sabemos que ainda temos muito o que melhorar, mas vamos avançar porque temos uma equipe que acorda cedo e vai pra rua para transformar essa cidade”, disse Marcelo Delaroli, ao lado do deputado estadual Guilherme Delaroli.

No local, serão realizados todos os procedimentos clínicos básicos, exodontias simples, orientações, entre outros serviços. Os atendimentos serão realizados às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 17h, através de demanda espontânea nos casos de emergência ou atendimentos agendados, ambos realizados diretamente no container.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, valorizou os recentes avanços na área da saúde, como a modernização das unidades e entrega de novos serviços para a população.

“Alegria muito grande poder entregar mais esse serviço. É mais uma entrega que demonstra o carinho que o governo tem com os funcionários, que fazem a engrenagem da transformação acontecer. Estamos muito felizes em poder avançar em várias frentes na saúde do nosso município e isso é fruto de um trabalho realizado em conjunto entre as secretarias”, afirmou Hédio Mataruna.

O container de atendimento dispõe de um consultório odontológico completo, oferecendo uma equipe de saúde bucal da Atenção Primária, composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal, vinculados a equipe de Estratégia de Saúde da Família.

“O nosso propósito com esse projeto é cuidar de quem cuida da gente. Desenvolvemos essa iniciativa abrindo os olhos e enxergando a necessidade do outro, que nos ajudam todos os dias. Queremos ver todos os funcionários sorrindo com saúde. É uma emoção muito grande ver que conseguimos avançar tanto na área da Saúde Bucal da nossa cidade”, afirmou a coordenadora do Programa Saúde Bucal, Carolina Piontkovsky.