Acidente na BR-101 deixa motociclista ferido

Um acidente entre dois motociclistas deixou um homem gravemente ferido. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (07), por volta das 7h, na BR-101, em São Gonçalo, na pista sentido Rio.



Segundo Arteris, a concessionária responsável pela via, o acidente aconteceu entre duas motos na altura do bairro Vila Lage. Uma das vítimas foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

Após o acidente, uma das faixas foi interditada, mas foi liberada por volta das 8h10. No entanto, o congestionamento continua pelo grande número de carros em fluxo.