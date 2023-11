Menino é atropelado na Barra da Tijuca

Um menino, de 14 anos, foi atropelado na tarde desta segunda-feira (08), na Avenida Ayrton Senna, altura do número 270, na Barra da Tijuca.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, por volta das 15h. O adolescente foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Ainda segundo testemunhas, o condutor do veículo, que se envolveu no acidente, teria fugido do local sem prestar socorro a vítima. A ocorrência segue em andamento pela 16°DP (Barra da Tijuca).