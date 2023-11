Fluminense marca comemoração do título para próximo domingo

Festa oficial acontece no dia 12, com presença do elenco em trio elétrico - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Festa oficial acontece no dia 12, com presença do elenco em trio elétrico - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Depois da vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o Boca Juniors na tarde do último sábado (04), a torcida tricolor já deu início às comemorações pelo título da Copa Conmebol Libertadores, primeiro na história do clube. Apesar disso, o clube marcou para o domingo que vem (12) a cerimônia oficial de celebração pela conquista.

A comemoração vai acontecer no Centro do Rio, onde desfilará um trio elétrico com a presença dos atletas da equipe e da taça. A festa está prevista para começar às 9h, de acordo com o comunicado oficial do clube.

"Nesse momento especial de nossa história, precisamos de um grande evento, do tamanho da nossa conquista, que permita a merecida celebração entre nossos atletas e a torcida. Entendendo a necessidade de planejamento prévio, solicitado pelos órgãos de segurança pública, faremos o encontro com a taça e com os nossos heróis no domingo que vem", escreveu o clube.

Além disso, segundo o Fluminense, no próximo dia 22 de novembro, a taça oficial que simboliza a vitória no torneio será levada ao Maracanã. Na mesma data, o time enfrenta o São Paulo no estádio. Antes da partida, acontecerá uma festa com a torcida na arquibancada e uma volta olímpica em celebração a conquista.

Torcida já comemora nas Laranjeiras

Por mais que as comemorações oficias esteja marcadas para as próximas semanas, a torcida tricolor segue, é claro, realizando suas próprias celebrações. Na tarde deste domingo (05), centenas de torcedores se reuniram na Rua Álvaro Chaves, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, onde fica a sede do clube.