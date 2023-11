Saudades 2023! 2024 terá apenas dois feriados nacionais prolongados

Final de ano chegando e 2023, com toda certeza, pelo menos uma coisa vai deixar saudades nos brasileiros: os feriados. Quem não gosta de um feriadão para descansar, relaxar e até mesmo fazer aquela viagem que nunca saiu do papel? Pois é, em 2024 vai ser difícil manter esses planos, já que o ano vai ter apenas dois feriados nacionais prolongados, um em fevereiro e outro em maio.

Enquanto 2023 foi um ano recheado de feriados prolongados (ou seja, com pontos facultativos), 2024 terá apenas dois: o carnaval, que será no início de fevereiro, nos dias 12 e 13 (segunda e terça), e Corpus Christi, que será no dia 30 de maio, uma quinta-feira.

Já no segundo semestre, até os feriados isolados serão escassos. Dos cinco feriados possíveis, três cairão em finais de semana, sendo eles o 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, que serão todos em sábados. Portanto, os únicos feriados de julho até dezembro de 2024, serão o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, uma sexta-feira, e o Natal, no dia 25 de dezembro, uma quarta.

Com isso, de maio até novembro, os brasileiros ficarão sem o sempre bem-vindo feriado, contando apenas com os bons e velhos finais de semana para descanso. Certamente, 2023 e seus feriados prolongados vão deixar saudades.

Confira todos os feriados previstos para 2024:

1º/1/24 - segunda-feira - Confraternização Universal

13/2/24 - terça-feira - Carnaval



29/3/24 - sexta-feira - Paixão de Cristo

21/4/24 - domingo - Tiradentes

1º/5/24 - quarta-feira - Dia do Trabalho

30/5/24 - quinta-feira - Corpus Christi

7/9/24 - sábado - Independência do Brasil

12/10/24 - sábado - Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil

2/11/24 - sábado - Finados

15/11/24 - sexta-feira - Proclamação da República

25/12/24 - quarta-feira - Natal