Carro capota na Região Oceânica em Niterói

As pessoas saíram ilesas apesar do capotamento - Foto: Reprodução

Um veículo capotou em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói na madrugada desta sexta-feira (3). O carro transportava duas pessoas no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 3h14 para prestar assistência. No entanto, ambas as pessoas envolvidas no incidente recusaram a remoção para o hospital mais próximo após receberem atendimento no local.

Imagens do incidente mostram um motociclista que passava pelo local e flagrou o veículo capotado no acostamento. Graças à rápida resposta e ao atendimento prestado pelos bombeiros, as pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas, apesar do capotamento do veículo.