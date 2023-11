Policiais interditam parcialmente fábrica de produtos alimentícios na Zona Norte do Rio

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagaram nesta quarta-feira (01), uma ação integrada fiscalizatória em uma indústria de produtos alimentícios, situada no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A unidade é destinada à fabricação e envasamento de xarope de guaraná, frutas congeladas, poupa de frutas congeladas e de preparo de açaí. A denúncia indicava que o local possuía condições precárias de higiene e limpeza.

No local, os agentes constataram que havia a fabricação clandestina de xarope de guaraná, havendo ainda matéria prima e insumos sem identificação de origem e procedência, além de produtos vencidos misturados a outros na validade. Também foi constatada a ausência de condições sanitárias para produção, totalizando uma tonelada e meia de produtos impróprios para o consumo que foram descartados.

Os peritos do serviço de perícias da Cidade da Polícia (SPCID-ICCE) constataram as irregularidades. Dois responsáveis pelo local foram presos em flagrante pela prática de crimes contra as relações de consumo, e foram levados para a sede da DECON, e ficaram presos pela prática de crimes contra as relações de consumo.

Quem tiver informações sobre locais de fábricas clandestinas, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)