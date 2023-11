Barca entorta após ter casco atingido e assusta passageiros

Uma embarcação que fazia o trajeto Praça XV X Praça Arariboia, na tarde desta quarta-feira (1º), ficou desnivelada e entornou para um dos lados, assustando passageiros que viajavam no meio de transporte. A barca Neves V apresentou o problema após ter seu casco atingido por um objeto não identificado.

O desnível ficou mais evidente na hora do desembarque dos passageiros, mas o susto começou ainda na travessia. Usuários relatam que o comandante solicitou que eles passassem para o lado direito da embarcação, já que ela estaria ameaçando tombar para uns dos lados.

“Estava com cara de muita chuva quando a gente embarcou e, realmente, no meio da baía pegamos ela, mas não chegou a ser tempestade. Mas o que eu acho que pode ter relação com o que aconteceu foi quando passou um catamarã do nosso lado e fez com que a barca mexesse muito. Essa situação chamou tanta atenção que cheguei a registrar em vídeo e muitas pessoas que estava em pé tiveram que se segurar para não cair. Algum tempo depois, quando já estávamos nos aproximando de Niterói, o comandante anunciou pelo alto-falante que todos os passageiros deveriam se deslocar para o lado direito da embarcação. Foi somente nesse momento que percebi que a barca estava totalmente torta”, afirma a estudante de biomedicina, Fabianna Alvim, de 24 anos, uma das passageiras da embarcação.



Leia também:

Polícia Civil recupera mais duas metralhadoras furtadas de quartel do Exército em São Paulo

Adolescente infrator envolvido em tráfico de drogas é apreendido em SG

Apesar de não haver feridos no incidente, passageiros afirmaram terem ficado assustados com a situação, com medo de que a barca pudesse afundar.

“Eu achei que ia morrer na véspera do feriado, no meio da Baía de Guanabara, e dentro da barca velha, cheia de desconhecidos. Foi tenso mesmo, mas deu tudo certo!”, disse uma internauta nos comentários de uma publicação no Instagram. “Eu estava lá e foi assustador!! Estava bem inclinada e quando o comandante da embarcação disse que era para as pessoas ficarem do lado direito, elas ficaram assustadas”, comentou outro passageiro.

A CCR Barcas informou, em nota, que durante a travessia entre as duas estações um objeto atingiu o casco da embarcação Neves. Segundo a concessionária, a viagem foi concluída e todos os passageiros a bordo desembarcaram com segurança.

A empresa também comunicou que uma equipe de manutenção atuaria para verificar a extensão dos danos causados ao casco da embarcação.