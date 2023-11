Papelaria volta a viralizar nas redes ao anunciar venda de materiais dos anos 1990

A onda da descoberta de materiais escolares nostálgicos voltou a viralizar na web. Desta vez, o que chama a atenção é o início das vendas destes produtos. Cadernos raros de Sandy & Junior e Looney Tunes, fichários do Ursinho Pooh e demais personagens da Disney, além de lancheiras da Xuxa e Hello Kitty estão entre as descobertas que voltaram a causar comoção nesta semana nas redes sociais.

"Eu tô OBCECADO pela história dessa papelaria que encontrou um mega estoque intocado com material escolar dos anos 80/90 e vai começar a vender caderno da Sandy, lancheira da Xuxa e afins! Eu já quero TUDO", escreveu um internauta.

"Tem tanta coisa aí que eu tive vontade de ter e não pude. Minha criança gritando de vontade de comprar!", disse outra.



"Eu já quero comprar algumas lancheiras, canetas, estojos. Qual endereço dessa loja?", questionou um outro internauta.

Descoberta dos materiais

No mês de abril, a HZ publicou uma matéria explicando tudo sobre a descoberta destas relíquias e dos planos da abertura do site para a venda dos materiais. No final de outubro, a loja anunciou a abertura das vendas virtuais para o dia 1° de novembro, através de uma plataforma de marketplace.

"Estamos há cerca de nove meses fazendo a curadoria dos produtos que serão comercializados, como também montando a página e a estrutura das vendas on-line. Nesse primeiro momento, cerca de 15 mil itens estarão disponíveis. Vamos continuar abrindo as caixas lacradas nos depósitos. Uma nova curadoria será feita e os materiais também vão para o e-commerce", disse Yasmin Santana, responsável pelas redes sociais da papelaria.

Questionada se as raridades serão vendidas por um preço acessível, Yasmin citou alguns exemplos. "Os internautas estão pedindo vários artigos, entre eles fichários raros. Os preços serão cobrados de acordo com sua disponibilidade e raridade. Deve variar em torno de R$ 89 a R$ 249", afirmou.