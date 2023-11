Dia de Finados: cemitérios se preparam para feriado em São Gonçalo

Feriado é o mais movimentado do ano para setor funerário - Foto: Layla Mussi

Na próxima quinta-feira (02), é celebrado o Dia de Finados, tradicional feriado católico absorvido pelo calendário nacional e dedicado à memória dos já falecidos. Em São Gonçalo, os profissionais que trabalham na área funerária ou nos cemitérios da cidade se preparam para passar a data comemorativa, a mais movimentada do ano para o setor.

No principal cemitério da cidade, o Cemitério Municipal de São Gonçalo, localizado no bairro Camarão, a expectativa é de uma movimentação de pessoas maior do que a dos últimos anos, conforme preveem os funcionários da unidade. "Esse ano a movimentação vai ser maior", acredita Rogério Alves, administrador do Cemitério.

De acordo com ele, o fim definitivo do estado de pandemia, declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em maio deste ano, deve ser o principal fator para trazer os familiares de volta às homenagens nos jazigos. "Nos outros anos aí, por causa da Covid, quase não vinha ninguém. Ano passado o povo ainda estava com medo, mas esse ano a movimentação começou até mais cedo. Nessa terça mesmo, já veio gente à beça", afirma Rogério.

Uma dessas familiares que aproveitou para visitar a lápide de um ente mais cedo foi a gonçalense Luciana Paranosque, que perdeu a mãe há um ano e meio. "Ela faleceu em maio de 2022. Ano passado, não viemos. Aí, esse ano, eu perguntei ao meu pai, que é idoso, se ele queria visitar e ele quis. Aí falei: 'então vamos antes'. Viemos, aproveitamos para dar uma limpezinha", conta a moradora.

Sua família é uma das muitas que mantinha o costume, em gerações anteriores, de visitar os cemitérios no dia 2 de novembro. "Eles, minha mãe e meu pai, iam, sempre visitavam as pessoas falecidas da família em todo finados. Lembro que eles traziam água, um monte de coisa. Eu falo que vou fazer a mesma coisa que ele faziam", explica Luciana.



Apesar disso, os tempos atuais tem visto a tradição da data se perder, segundo alguns outros funcionários do setor, que creditam a esse movimento sua expectativa baixa para a movimentação nos cemitérios nesta quinta (02). Josemar Fraga, que trabalha com atendimento em uma das unidades da Capela Nova São Gonçalo, explica que tem acompanhado uma queda gradativa no interesse público pela data.

"Hoje em dia, ninguém quer saber de cemitério. Antigamente era muito grande o movimento de flores no varejo. Agora, caiu. Antigamente, eram três, quatro dias de Finados praticamente, porque as pessoas vinham depois. Mas hoje os mais jovens, a geração de agora, não quer saber disso. E quem seguia o feriado de Finados está morrendo", destaca Josemar.

Missa especial acontece em São Miguel

Com ou sem grandes movimentações, o feriado segue a programação tradicional na cidade, com a Santa Missa de Finados marcada para acontecer normalmente. Este ano, ela acontece no Cemitério São Miguel, em três horários: às 8h, às 10h e às 16h. A visitação aos túmulos nos cemitérios municipais (Camarão, São Miguel, Pacheco e Ipiíba) acontecerá de 8h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, equipes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) estarão nos arredores dos cemitérios da cidade para auxiliar o trânsito de pessoas e veículos nos trechos. Segundo o órgão, as pastas de Administração Funerária e Vigilância em Saúde Ambiental têm intensificado o trabalho de limpeza e manutenção nas unidades ao longo da semana.