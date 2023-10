Mãe procura por filho desaparecido em São Gonçalo

Um homem de 28 anos está desaparecido há quase uma semana em São Gonçalo. O cearense Thyago Lima Alves teria entrado em contato com a mãe pela última vez na tarde da última terça-feira (24), e depois disso não retornou mais às mensagens enviadas.

Segundo Aurilucia Lima, mãe do desaparecido, seu filho estaria vivendo no município fluminense há alguns meses, entre idas e vindas de sua cidade natal, Fortaleza, onde a mãe e toda a família vivem. Thyago estaria morando sozinho em São Gonçalo, uma vez que o único familiar que tinha no Rio, um tio, morreu por conta de uma doença.

"Ele tem uma tatuagem da Estrela de Davi no pescoço, usa alargador na orelha, é branco, tem cabelo escuro e cavanhaque", informou Aurilucia.

Sua mãe afirma que após falar com o filho pela última vez, por volta das 16h da última terça-feira (24), as mensagens que ela enviava para ele não eram mais visualizadas.

Os familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Thyago Lima Alves seja comunicada através dos telefones: (88) 98114-6267.