Chuvas chegam e causam alagamentos no Rio (vídeo)

Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro, no fim da tarde dessa terça-feira (31) provocando uma brusca inversão do quadro climático e chuvas fortes em diferentes pontos do estado.

As maiores concentrações de chuva ocorreram na Baixada Fluminense e na Região Serrana, no interior, mas até o fechamento desta edição, não havia registro de pontos de destruição, vítimas ou desabrigados por causa do temporal.

Alagamentos - Internautas divulgaram imagens de pontos de alagamentos na Granja Comary, uma das áreas treinamento oficial da Confederação Brasileiras de Futebol, em Teresópolis, na Região Serrana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve que fazer interdições nas quilômetros 94 e 107 da Rodovia BR-116, também na região de Teresópolis, por causa dos alagamentos provocados pelas chuvas.







Chuvas alagaram Granja Comary Divulgação