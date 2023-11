Rio Promove I Seminário "Boas Práticas – Igualdade Racial", no Palácio da Cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro - através da Secretaria Especial de Integração Metropolitana (SEIM), em parceria com a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial (CPIR), vinculada à Casa Civil do município - está organizando o "Seminário de Boas Práticas - Igualdade Racial". O evento está programado para ocorrer no próximo dia 8 de novembro no Palácio da Cidade, na Zona Sul do Rio, e tem como objetivo reunir líderes, especialistas e defensores da igualdade racial para abordar a questão do racismo em nossa sociedade. O principal objetivo deste seminário é difundir o pacto das cidades antirracistas e promover uma comunidade mais inclusiva, imparcial e justa.

"Este evento é um passo significativo para criar conscientização e promover ação coletiva contra a discriminação racial. No espírito do mês da Consciência Negra, estamos comprometidos em iniciar conversas vitais e promover as melhores práticas que nos ajudarão a construir uma cidade mais harmoniosa e equitativa ", afirmou Marcos Dias, secretário Especial de Integração Metropolitana.

O "Seminário de Boas Práticas - Igualdade Racial" apresentará uma série de discussões esclarecedoras e apresentações de especialistas. Também oferecerá aos participantes a oportunidade de aprender com as melhores práticas, envolver-se em diálogo e traçar coletivamente um caminho rumo a um Rio de Janeiro mais inclusivo e racialmente igualitário.

O organizador do evento, Renato Guia, convidou para mediar o seminário a cofundadora de organizações políticas e sociais em defesa dos direitos da população negra, Edimara Celi, o coordenador de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio (CPIR), Yago Feitosa, a assessora de projetos da CPIR, Jackeline Nascimento, o secretario de Direitos Humanos e Igualdade Racial de São João de Meriti, Marcelo Rosa, entre outros.



A Prefeitura do Rio de Janeiro está dedicada a promover a inclusão, a diversidade e a igualdade e busca construir uma cidade onde cada indivíduo, independentemente de sua origem racial, possa prosperar. Iniciativas como o seminário "Boas Práticas – Igualdade Racial" fazem parte de um compromisso mais amplo de criar uma comunidade mais justa e harmoniosa.