DER-RJ e CPRv realizam operações na RJ-106 durante feriado prolongado de finados

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realiza nesta quarta-feira (1), véspera do feriado de Finados, uma operação na RJ-106, um dos principais acessos à Região dos Lagos, com o apoio de policiais militares do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv).

A fiscalização terá início pela manhã. No domingo (5), na volta do feriadão, as equipes vão fiscalizar o tráfego na RJ-106 para garantir um retorno tranquilo para os motoristas. Os 102 radares instalados ao longo da rodovia funcionam normalmente, das 6h às 22h, como estabelece a Lei Estadual nº 8362. Os fiscais vão usar "palm top" para anotar as infrações de trânsito e emitir multas.

A RJ-106 é uma das rodovias mais movimentadas do estado, com uma média de 60 mil veículos por mês. Mas só para o feriado de Dia dos Finados, a previsão é de que 180 mil veículos trafeguem pela via. O diretor de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER-RJ, José Luiz Teixeira da Silva, alertou para o aumento do risco de acidentes em períodos de grande movimento nas rodovias. Ele ressaltou que a operação terá como prioridade combater o tráfego pelo acostamento, uma das infrações mais comuns na rodovia.

"Com o fluxo intenso, muitas pessoas acabam desrespeitando regras simples de trânsito, especialmente o de usar o acostamento para fazer ultrapassagens, que são muito perigosas. As pessoas pensam que, assim, vão agilizar a viagem, mas a verdade é que isso pode resultar em acidentes graves", afirmou.



Além de trafegar pelo acostamento, o uso do celular ao volante e a falta do cinto de segurança pelos passageiros também serão alvo da fiscalização e estão entre as infrações mais cometidas pelos motoristas que trafegam nas rodovias estaduais. Em 2022, no feriado de Finados, foram registrados, na RJ-106, 75 acidentes, com 93 feridos, sendo dois fatais.

Dicas do DER-RJ para aproveitar o feriado de Dia dos Finados com segurança:

Evite trafegar ou parar no acostamento;

Não ultrapasse o limite de velocidade;

Use cinto de segurança, mesmo no banco traseiro;

Não esqueça da cadeirinha para crianças de até sete anos de idade;

Mantenha distância de 40 metros entre veículos.