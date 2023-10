Irmãos de Buchecha detonam viúva de Claudinho: "Invejosa"!

Após Vanessa Alves, viúva de Claudinho, expor problemas familiares com Buchecha, dois irmãos do cantor se manifestaram para defendê-lo e acusaram Vanessa de ser “invejosa”, além de afirmarem que ela teria expulsado a sogra de casa e afastado a filha do casal, Andressa, do padrinho.

Carla Jovencio e Lipeh Jovêncio, irmãos de Buchecha, usaram as redes sociais para expor Vanessa. A primeira afirmou que a viúva do cantor teria colocado a sogra na rua, logo após a morte do artista: “A casa que você mora, Vanessa, o Buchecha comprou. Sua invejosa. Você sabe muito bem o porquê. Quer que eu diga: meu irmão é uma ótima pessoa. Claudinho morreu, você casou duas vezes e colocou a mãe dele na rua".

“Por anos o Buchecha pagou a escola da filha do Claudinho e ajudou no que pôde. Infelizmente, a mãe afastou a menina. Ela era criança e não tinha noção do que era certo ou errado. Sabe quando os pais do Claudinho puderam ter contato com a neta? Por intermédio do Buchecha, na festa de 15 anos dela”, completou, de acordo com o portal Extra.



Já Lipeh declarou o mesmo que a irmã e disse que Vanessa impediu a própria filha de conviver com a família de Buchecha: “Nunca permitiu contato do meu irmão com a menina. Sempre fez a cabeça da garota. Infelizmente, Claudinho não pôde dar a criação à menina, e ela foi criada por essa criatura.”

“Os pais de Claudinho foram embora dessa vida sem poder ter contato com a neta, porque você não permitia. A casa onde você mora foi o Claudinho que comprou. A casa era para ser da mãe do Claudinho, e você expulsou a mesma da casa”, disse Lipeh.

Entenda o conflito

O posicionamento dos irmãos de Buchecha estão vindo a tona após Vanessa afirmar ao programa 'A Tarde É Sua' ter uma mágoa da dupla de Claudinho, mas que os problemas em questão nunca foram financeiros. As confusões começaram após o lançamento do filme Nosso Sonho, biografia da dupla.

“O que eu tenho com ele é ressentimento, de coisas que as pessoas falam, e ele não se manifesta, e eu vou passando como a errada, como louca. […] Eu esperava que ele não deixasse essas pessoas maliciosas falarem que eu tento explorar ele. Isso nunca foi verdade. Eu sempre corri atrás e trabalhei", disse Vanessa.

Ela ainda alegou que nunca foi próxima de Buchecha após a morte de Claudinho. Claudia Barra, advogada da viúva e de Andressa, disse ao Extra: “E já que no filme [Nosso Sonho, história da dupla] mostra que o Claudinho sempre foi um anjo na vida do Buchecha, o que é verdade, o Buchecha nunca foi um anjo para a família do Claudinho.”