Após 25 dias, brasileiro segue desaparecido em Israel

O brasileiro Michel Nisenbaum, 59 anos, completa nesta terça-feira (31), 25 dias desaparecido. Seu último contato com a família aconteceu em 7 de outubro, quando terroristas do Hamas atacaram Israel. Na ocasião, ele estava na cidade de Sderot, perto da Faixa de Gaza.

No domingo (29), Hen Maluf, filha de Nisenbaum, fez um apelo nas redes sociais. "Não temos qualquer notícia! Pedimos ajuda. O meu pai deixou sua casa em Sderot naquele sábado às 6h57. Às 7h06 ele não atendia mais o celular. Continuamos ligando sem parar até que às 7h23 os terroristas me responderam", escreveu Hen.

De acordo com a filha, o carro de Nisenbaum ainda está desaparecido. A família do brasileiro busca por imagens da rodovia 232, onde o veículo foi visto pela última vez.

A Interpol comunicou ao Itamaraty sobre o desaparecimento no dia 22 de outubro. Nisenbaum tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento.



Até agora, foram confirmadas as mortes de três brasileiros: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer, todos no ataque do Hamas.