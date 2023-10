Cemitérios de São Gonçalo recebem ação da Vigilância Ambiental

A Vigilância em Saúde Ambiental realizou, nesta segunda-feira (30), a pulverização de inseticida para o controle do mosquito Aedes aegypti - transmissor da dengue, zika e chikungunya – nos cemitérios públicos da cidade. A ação é mais um cuidado da Prefeitura de São Gonçalo para receber o público no feriado de Finados (2), quando todos os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h para visitação.

Os cemitérios do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo receberam os agentes de Vigilância Ambiental com as suas motofogs dispersando o inseticida. O trabalho é de prevenção e acontece a cada 15 dias normalmente. No entanto, nesta semana, a atividade foi repetida para garantir a saúde dos gonçalenses que vão visitar os entes que já se foram.

Na semana passada, a Administração Funerária realizou a limpeza, manutenção e pintura dos cemitérios, que devem começar a receber os gonçalenses a partir do dia 1º de novembro. A tradicional Santa Missa de Finados será celebrada no dia 2 nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel, às 8h, 10h e 16h.

A Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), irá auxiliar o trânsito nos arredores e no fluxo dos visitantes nas unidades no dia 2.