Torcedores do Boca Juniors contam ter sido vítimas de ataque de tricolores em Copacabana

Mulheres estavam no grupo de torcedores do Boca Juniors que foi atacado - Foto: Reprodução

Mulheres estavam no grupo de torcedores do Boca Juniors que foi atacado - Foto: Reprodução

A final da Libertadores, disputada entre Fluminense e Boca Juniors, acontecerá dia 4 de novembro, mas o clima nas ruas do Rio de Janeiro já demanda cuidado e atenção. Nesta segunda-feira (30), torcedores argentinos do Boca Juniors foram agredidos na praia de Copacabana por torcedores do Fluminense.

Pablo Moulia, uma das vítimas da agressão, contou em suas redes sociais que os tricolores pegaram espreguiçadeiras para atingir os argentinos na cabeça e roubaram seus celulares. Além dos aparelhos roubados, os torcedores do Boca Juniors também tiveram suas carteiras de sócio do clube roubadas. O argentino postou imagens dos ferimentos no seu perfil.

Além de agredidos, argentinos também foram assaltados | Foto: Reprodução

Leia também:

Zagueiro do Fluminense é suspenso por doping e só pode voltar a atuar pelo clube em 2024

Final da Libertadores terá venda e consumo de álcool proibida nos entornos do Maracanã



O grupo contou ao jornal argentino Olé que foi à delegacia registrar a ocorrência, mas não foram bem recepcionados. “Mais um pouco e começariam a bater nos argentinos por quererem denunciar os brasileiros.”

Após o relato da violência, internautas postaram imagens e vídeos que aparentam ser dos autores do crime. Nos registros, os agressores exibem os pertences roubados dos argentinos.

Torcida do Fluminense dando ataque na torcida do Boca Juniors, que começa a chegar no Rio de Janeiro para a Final da Libertadores. pic.twitter.com/R55tZPmHUW — Diário das Torcidas (@DTorcidas) October 30, 2023

Algumas medidas já foram tomadas pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) para lidar com o caos que será gerado com a final do campeonato, como a proibição de venda de bebida alcoólica nos entornos do Maracanã, mas a medida só entra em vigor no primeiro minuto do dia 4 de novembro.