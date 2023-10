Final da Libertadores terá venda e consumo de álcool proibida nos entornos do Maracanã

Final da Libertadores acontece às 17h do dia 4 de novembro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Final da Libertadores acontece às 17h do dia 4 de novembro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu nesta quinta-feira (26), o consumo e venda de bebida alcoólica nos entornos do Maracanã, no dia 4 de novembro, data da final da Libertadores, disputada entre Fluminense e Boca Juniors. A proibição será mantida até a manhã do dia 5.

O decreto, publicado no Diário Oficial do Rio e determinado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), tem a intenção de cumprir “a competência municipal de manutenção da ordem urbana (...) em atendimento ao interesse público de manter a segurança no esporte”. A proibição se inicia 00h01m do dia 4 de novembro e termina às 06h do dia 5 de novembro.

As áreas sem venda e consumo de álcool serão:

Rua Conselheiro Olegário, em toda a sua extensão;

Rua Artur Menezes, em toda a sua extensão;

Rua Isidro de Figueiredo, em toda a sua extensão;

Rua Professor Eurico Rabelo, em toda a sua extensão;

Av. Paula Sousa, em toda a sua extensão;

Rua Mata Machado, esquina com Av. Rei Pelé até a esquina com Av. Paula Sousa;

Rua Visconde de Itamarati, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Professor Eurico Rabelo;

Rua São Francisco Xavier, esquina com Av. Professor Manoel de Abreu até a esquina com a Av. Paula Sousa;

Av. Maracanã, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Rua Mata Machado;

Av. Maracanã, pista lateral, esquina com Rua São Francisco Xavier até a pista lateral esquina com Rua Mata Machado;

Praça Presidente Emilio Garrastazu Médici, em todo seu contorno;

Av. Rei Pelé, em toda a sua extensão;

Rua General Canabarro e suas ruas transversais até a Rua Morais e Silva.