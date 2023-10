Zagueiro do Fluminense é suspenso por doping e só pode voltar a atuar pelo clube em 2024

O zagueiro do Fluminense Manoel foi suspenso após exame de doping ter detectado a presença de “ostarina” na circulação do atleta. A pena decretada a ele foi de 8 meses, e o jogador só poderá voltar a treinar com o clube tricolor em dezembro deste ano, e sua volta aos campos é permitida a partir de fevereiro de 2024.

Antes do julgamento, o jogador já havia sido suspenso preventivamente, seguindo a regulação do esporte.

Leia também:

Ajuda divina - Padre vai celebrar 'missa tricolor' na Paróquia São José, na Lagoa

CBF divulga nova data da final da série A do Brasileirão

O advogado de Manoel, que já defendeu diversos atletas e é referência no meio antidoping do Brasil, falou que “A pena base para Ostarina é de 48 meses, provamos o doping acidental e a culpa mínima dele.”

O zagueiro do clube tricolor foi suspenso após a partida pela Libertadores no dia 2 de maio. Na ocasião, o Fluminense foi vitorioso em uma goleada de 5 a 1 contra o River Plate, no Maracanã, e após a partida, o jogador foi sorteado para ser testado no exame antidoping. Desde o início da investigação, Manoel afirmou ser inocente e disse que ingeriu a substância de forma acidental.

Confira o comunicado publicado pela Conmebol:

"A Comissão Disciplinar da Conmebol, resolve:

1º. Que o jogador Manoel Messias Carvalho Silva é culpado na infração dos artigos 6 e 7 do Regulamento Antidopagem da Conmebol;

2º. Por consequência, se impõe uma sanção ao jogador Manoel Messias Carvalho Silva de oito meses de suspensão;

3º. A contagem da sanção imposta começará desde o dia 19 de junho de 2023, data que começou a suspensão provisória de Manoel Messias Carvalho Silva."