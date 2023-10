Testemunhas de Jeová compartilham mensagem de consolo e esperança na final da Libertadores

Testemunhas de Jeová estão se organizando para marcar presença no entorno do estádio do Maracanã - Foto: Divulgação

No próximo dia 4 de novembro, milhares de pessoas assistirão à final da Libertadores no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em meio às comemorações e expectativas para esse grande jogo, torcedores e visitantes encontrarão mostruários de publicações com uma mensagem da Bíblia.

Testemunhas de Jeová de toda a cidade do Rio de Janeiro se organizaram para marcar sua presença nas proximidades de um dos jogos mais esperados do ano. Dentro do estádio do Maracanã, o público assistirá ao jogo da final da Libertadores, mas do lado de fora, voluntários estarão próximos ao estádio com dezenas de mostruários de publicações bíblicas para distribuição gratuita.

O objetivo das Testemunhas de Jeová é oferecer um sorriso caloroso, ouvir com atenção e dar respostas baseadas na Bíblia para perguntas como: Por que há tanta violência no mundo? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra e sofrimento? O que vai acontecer com a Terra?

Carlos Lyra, porta-voz das Testemunhas de Jeová, percebeu que em grandes eventos como esse, muitas pessoas buscam algo que lhes possa trazer paz duradoura e felicidade. “As pessoas assistem a esses eventos porque querem um alívio das pressões do dia a dia. Procuram entretenimento e desejam esquecer dos seus problemas por um momento,” disse Carlos. “Nós estamos aqui para mostrar que a alegria e a paz não precisam existir em apenas um dia ou em alguns momentos do ano”, conclui ele.



Qualquer pessoa é bem-vinda para conversar com os voluntários e pegar gratuitamente livros, revistas ou folhetos dos mostruários. Essas publicações são baseadas na Bíblia e falam de assuntos atuais, como por exemplo, “Como você pode ter uma família feliz?” e “Os Jovens Perguntam – Respostas Práticas”. Elas estarão disponíveis em português, espanhol e inglês.

Luiz Cláudio, um dos voluntários, planeja ter conversas amigáveis com aqueles que pararem nos mostruários. Ele também está preparado para mostrar às pessoas o site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org. Esse site gratuito, disponível em mais de 1.080 idiomas, é fácil de navegar e está ajudando pessoas do mundo todo a terem uma vida melhor.

“Ser voluntária nesses eventos é empolgante!”, disse Adriana. “Numa época em que pensamentos e atitudes negativas florescem, é um prazer ser uma voz ecoando em outra direção! Este serviço voluntário que realizamos dá esperança e é uma excelente oportunidade de contribuirmos para uma sociedade melhor”, conclui ela.

É comum ver as Testemunhas de Jeová e seus mostruários de publicações bíblicas nas grandes cidades ao redor do mundo, em estações de ônibus, metrô, portos, avenidas e em grandes eventos, como na final da Libertadores deste ano.

Para saber mais sobre as Testemunhas de Jeová, sua história, crenças e atividades, visite o site jw.org. Todo o conteúdo é gratuito.