Médico renomado e ex-secretário de Niterói morre aos 76 anos

Morreu na noite do último domingo (29) o médico Agnaldo Zagne, aos 76 anos. Clínico-geral reconhecido em Niterói, ele foi secretário de Saúde do município e lecionava na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A causa da morte ainda não foi confirmada. Segundo a família, seu corpo será cremado, em cerimônia marcada para esta terça-feira (31). O velório acontece às 13h15, no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Agnaldo Luiz Lessa Zagne nasceu no interior do estado, no município São Sebastião do Alto, antes de se mudar para Niterói na juventude. Esteve à frente da Secretaria de Saúde de Niterói entre 2000 e 2002, durante uma das gestões de Jorge Roberto Silveira na Prefeitura.

O médico era bastante conhecido no círculo acadêmico da saúde na cidade e, além das aulas na UFF, onde também estudou, foi diretor do Hospital Universitário Antonio Pedro (Huap), no Centro da cidade. Ele deixa quatro netos, dois filhos e a esposa, a psicóloga Ana Maria Zagne.

A Secretaria de Saúde de Niterói lamentou a morte do ex-secretário e se solidarizou coma família. A Universidade Federal Fluminense também emitiu uma nota de pesar comunicando o falecimento. "Neste momento de pesar, a UFF se solidariza com os familiares, colegas e amigos e compartilha o sentimento de luto", escreveu a faculdade.