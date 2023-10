Influenciador baiano é encontrado morto aos 24 anos

O influenciador baiano Rodrigo ‘Amendoim’ foi encontrado morto aos 24 anos, na noite desse sábado (28), no apartamento em que morava no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ele deixa um filho de 9 meses.

Mais conhecido pelo apelido de ‘Amendoim’, Rodrigo de Souza Silva acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele começou a fazer sucesso nas redes sociais em 2021, através dos seus vídeos de humor. O influenciador gostava de mostrar sua rotina e dar conselhos, principalmente amorosos, aos seguidores.

Leia também:

Polícia confirma morte de ator Ricardo Merini

Político aliado do prefeito de Belford Roxo é morto a tiros na Baixada

Segundo a Polícia Militar. equipes da 81ª Companhia Independente estiveram no local após receberem denúncia de disparo de arma de fogo dentro de um imóvel. A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte seriam apuradas e confirmou que o caso foi registrado como suicídio. De acordo com a Civil, havia uma pistola e um carregador ao lado do corpo da vítima, que foi encontrada em cima de uma cama.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do corpo de Rodrigo.

Infância difícil

Em entrevista recente a um podcast, 'Mendo', como era carinhosamente chamado por amigos e fãs, revelou que não teve uma infância fácil. Antes de trabalhar com humor na internet, Rodrigo chegou a vender sacolés e amendoins pelas ruas de Salvador, dando origem ao seu apelido.

"Fui criado por ela [irmã] até os 12 ou 13, e eu não era brincadeira. Minha irmã não me aguentou e me deu para meu pai. Fiquei um tempo com ele e ele também não me aguentou e me colocou para fora. Meu próprio pai me colocou para fora de casa", relatou.

Na ocasião, 'Amendoim' também contou que já apanhou por não conseguir vender todos os produtos quando ia para as ruas e que até passou fome, em algumas das vezes como forma de castigo aplicada pelo pai, que trancava a geladeira da casa onde moravam.