Polícia confirma morte de ator Ricardo Merini

O desfecho do caso do desaparecimento de Ricardo Merini, um ator de 37 anos, foi confirmado pelas autoridades no último sábado (28). Ricardo estava desaparecido desde o dia 21 de outubro, quando saiu de casa para encontrar um amigo.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte ao seu desaparecimento, nas proximidades do Terminal Bandeira, localizado no Centro de São Paulo.

No entanto, a identificação do corpo levou uma semana e confirmada através das impressões digitais coletadas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Ricardo Merini havia retornado recentemente de Chapecó, Santa Catarina, e no dia 21 de outubro saiu de sua residência no bairro da Bela Vista, região central da cidade, para encontrar um amigo. Após esse encontro, a família perdeu contato com ele.

O boletim de ocorrência indicava que o corpo de um homem branco, aparentando ter 30 anos, foi encontrado próximo ao Viaduto Doutor Eusebio Stevaux, no Centro de São Paulo.

Os sinais indicavam morte por suicídio. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito, e no Instituto Médico Legal (IML), durante a autópsia, foi constatado que a causa da morte foi um traumatismo craniano.

Um vídeo das câmeras de segurança registrou os últimos momentos de Ricardo Merini, mostrando sua saída de casa no dia de seu desaparecimento e seu retorno às 21h47. Posteriormente, ele deixou sua residência novamente às 23h36.

Na tentativa de encontrar o ator desaparecido, a Polícia Civil de São Paulo conduziu buscas em uma comunidade no bairro de Jaguaré, na Zona Oeste da cidade, após a geolocalização do celular de Ricardo indicar esse local. No entanto, o aparelho já não emitia sinal, e não havia sinais de que Ricardo estivesse na região.

Amigos de Ricardo criaram uma campanha nas redes sociais para auxiliar na sua busca. Eles divulgaram números de telefone para receber informações sobre o paradeiro do ator e pediram a colaboração de todos.

Ricardo Merini era formado em teatro, cinema e audiovisual pela Escola Célia Helena. Embora não tenha tido experiência na televisão, ele participou do elenco da peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich" em 2012 e da websérie "Halls Sensação que Inspira" em 2014.

Além disso, realizou trabalhos em curtas-metragens e dublagens de filmes. Nas redes sociais, onde contava com cerca de 3 mil seguidores, compartilhava fotos de seus trabalhos, incluindo selfies, ensaios fotográficos e momentos dos bastidores.