Político aliado do prefeito de Belford Roxo é morto a tiros na Baixada

Um empresário e político de Queimados, na Baixada Fluminense, e sua secretária de campanha foram mortos a tiros nesse sábado (28), no bairro Inconfidência, em Queimados. Clayton Damaceno era aliado do prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

Clayton e a secretária Paula Ribeiro Menezes Costa passaram o dia fazendo campanha nas ruas da cidade. Por volta das 23h, eles foram surpreendidos por criminosos quando estavam em uma sorveteria próxima à Praça da Bíblia, no bairro Inconfidência. Vários tiros disparos na direção do político, que morreu; ao seu lado estava Paula, que também não resistiu aos ferimentos.

Damaceno pretendia se candidatar à Câmara de Vereadores de Queimados no ano que vem. Além de aliado do prefeito de Belford Roxo, ele também era próximo ao pré-candidato a prefeito de Queimados, o policial militar Fábio Sperendio de Oliveira.

Nas redes sociais, Waguinho Carneiro (Republicanos) lamentou a morte de Clayton.

“Perdi não apenas um grande amigo, mas também um líder político exemplar. Clayton foi muito mais do que um colaborador, ele foi uma fonte inesgotável de carinho, orientação e apoio ao longo da minha jornada política. [...] Clayton jamais será esquecido. Descanse em paz, meu amigo, e obrigado por tudo o que você fez por mim e por nossa causa", escreveu.

O enterro do corpo do político acontece na tarde deste domingo (29), no Cemitério Municipal de Queimados. Não há informações sobre o sepultamento do corpo de Paula Costa.