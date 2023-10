Mulheres são maioria em São Gonçalo - e na maior parte do país

São Gonçalo seguiu a tendência da maior parte do Brasil nos últimos anos, segundo informações do Censo 2022. Cinquenta e três por cento dos moradores do município são mulheres, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualizados nesta sexta-feira (27).

A cidade tem 475.300 mulheres e 421.444 homens, conforme o resumo. Os números refletem o levantamento nacional, que constataram a predominância feminina em todas as regiões do país pela primeira vez em cerca de 50 anos. Cinquenta e um e meio por cento da população é composta por mulheres.

Dentre os estados, o Rio de Janeiro é o que mais tem mulheres em sua população. Elas são 8,4 milhões, um total de 52,8% do estado, contra 7,5 milhões (47,2%) de homens. De todas as unidades da federação, apenas quatro têm a maioria masculina: Mato Grosso, Roraima, Tocantins e Acre.

Tendência feminina na Região Metropolitana

Além de São Gonçalo, outros municípios da Região Metropolitana do estado também viram a presença das mulheres crescer nos registros demográficos do último Censo. Em Niterói, por exemplo, tem um percentual ainda maior de moradoras; são 54%, um total de 261.069 mulheres na cidade.

Já em Maricá, dos 197.300 moradores, cerca de 102,4 mil são mulheres, totalizando um percentual de 51% da população da cidade. A porcentagem é, aproximadamente, a mesma em Itaboraí, que tinha 116.584 mulheres e 107.683 homens na última pesquisa do IBGE.