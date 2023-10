Jornalista lança primeiro livro infantil em comemoração aos 450 anos de Niterói

Há mais de 10 anos no jornal O Globo e com passagens pelo SBT, O Fluminense e A Tribuna, a jornalista moradora de Niterói, Priscilla Litwak agora também é escritora. Com mais de dez histórias infantis, ela contou esta semana pela primeira vez uma delas. A apresentação aconteceu na Feira Cultural em homenagem aos 450 anos de Niterói, em um colégio particular da cidade e contou com a participação do filho de Priscilla, Calebe, de 3 anos, e do pai da escritora, o cantor gospel Waldecy Aguiar.

A história escolhida para a mostra foi a primeira infantil que a jornalista escreveu: “Mostarda- da menor sementinha à maior árvore do Jardim”. A narrativa foi feita com a ajuda de Calebe, que também ajudou na ilustração do livro em EVA que foi apresentado. Já Waldecy Aguiar, ficou encarregado em ajudar na parte musical e acompanhou Priscilla no violão durante a música oficial do livro, “A sementinha de Mostarda”, também assinada pela jornalista.

Leia também:

➢ Atriz gonçalense conquista os palcos e vira protagonista de musical

➢ Maricá vai receber 30 espetáculos teatrais durante festival

A plateia mirim e os familiares interagiram com a apresentação durante toda a história e no final entraram na dança, literalmente. Priscilla conta que se tornar escritora é um sonho antigo e que essa primeira história, Deus colocou no seu coração também há bastante tempo.

"Eu só nunca tinha parado para escrever e quando aconteceu, há cerca de um mês, Deus soprou no meu ouvido várias outras", relata Priscilla.

O primeiro livro publicado, porém, não será o “Mostarda- da menor sementinha à maior árvore do Jardim”, será “Um presente de Natal especial”, previsto para ser lançado até o fim de novembro com ilustrações de Gustavo de Assis, pela editora Anelo.

Interessados, podem fazer encomendas do livro pelo Instagram @priscillalitwak.

"O livro também está uma graça e será um presente de Natal também muito especial. Tem várias mensagens importantíssimas, sobretudo, para os dias de hoje. Resolve uma questão muita polêmica também, mas de uma forma simples, singela e sem causar mais polêmica. É literatura com valores cristãos, voltada para as crianças, mas que edificam toda a família. Todos eles têm uma linguagem infantil, bem lúdica, mas também fazem a família refletir. É aquele tipo de livro atemporal, que você lê quando criança e relê várias vezes já adulto e a cada vez tira uma lição diferente", completa.