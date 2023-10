Mulher de 53 anos se casa com filho adotivo de 22

Aisylu Chizhevskaya Mingalim, de 53 anos, casou-se com o seu filho adotivo, Daniel Chizhevsky, de 22. A união do casal foi selada num restaurante em Kazan, na República do Tartaristão (Rússia).

Após o casamento, Aisylu disse que deixaria o Tartaristão com seu marido e seus outros cinco filhos adotivos para viver ‘’livremente’’ em Moscou, já que, após o anúncio do casamento, autoridades determinaram que a mulher perdesse a guarda dos filhos adotivos. Além deles, Aisylu também possui um filho biológico de outro casamento.

O casamento ganhou notoriedade na impresa internacional somente na última quinta-feira (26) | Foto: Reprodução

Leia mais:

➢ Bombeiros continuam buscas por idosa que caiu em canal na Baixada

➢ Após noite de ataque terrestre, Israel anuncia "várias" invasões em Gaza

O casamento foi realizado no último dia 20 de outubro. Daniel foi adotado por Aisylu quando tinha 14 anos. A mulher conheceu o menino em um orfanato onde ela lecionava aulas de canto. Daniel era um de seus alunos.

Aisylu teria conhecido o filho em uma das aulas de canto que lecionava num orfanato | Foto: Reprodução

Daniel postou no Instagram uma foto em que aparece abraçado com a mãe adotiva, agora esposa. "Quero dizer a todos, não escondam os seus sentimentos, fiquem com aqueles sem os quais não conseguem viver, sejam todos felizes! Mesmo aqueles que nos escrevem insultos todos os dias", postou ele, de acordo com o jornal "Daily Mirror".



"Nosso relacionamento é perfeito. Não podemos viver um sem o outro. Estamos na mesma sintonia", concluiu ele.