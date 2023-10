Justiça Federal condena ex-jogador do Vasco por tráfico internacional de drogas

Quadrilha usava o Porto do Rio e pretendia transportar as drogas para o exterior. - Foto: Divulgação/Justiça Federal

O ex-jogador do Vasco Alexsandro Marques de Oliveira e outras oito pessoas foram condenadas por tráfico internacional de drogas. O esquema de tráfico utilizava o Porto do Rio, e as substâncias seriam distribuídas na Europa. Alexsandro foi condenado a 10 anos e 26 dias de prisão.



A investigação aponta que Alexsandro alugava galpões para o bando, e as drogas ficavam armazenadas no local até que fossem contrabandeadas para a Europa.

Além de Alexsandro, outras oito pessoas foram condenadas. Dentre elas, está Cristiano Mendes de Cordova Nascimento, chefe da quadrilha, que foi condenado a 26 anos de prisão e três meses de reclusão.

Operação Déjà Vu

Em 2020, membros da Polícia Civil alegaram ter apreendido 200 quilos de cocaína, divididos em sete bolsas de viagens, em um caminhão de drogas dessa mesma organização criminosa. A Polícia Federal (PF), no entanto, disse estar monitorando o mesmo veículo, e o setor de inteligência da instituição afirmou que haviam 500 quilos de cocaína, distribuídos em 17 malas.

A investigação apontou que 280 quilos de cocaína foram desviados e vendidos a partir da apreensão em 2020. Na última sexta-feira (20), quatro membros da polícia envolvidos na ação, incluindo um delegado, foram presos, por meio de uma operação da Polícia Federal (PF), chamada de Déjà Vu.

A Operação Déjà Vu é uma operação realizada para investigar os crimes de tráfico de drogas do Rio cometidos por membros da polícia do estado. A ação já cumpriu oito mandados de busca e apreensão, feitos na capital do estado e em Araruama. Os policiais alvos da Déjà Vu serão afastados dos seus cargos, proibidos de se ausentar da circunscrição e utilizarão tornozeleira eletrônica.