Transatlântico inunda e passageiros comparam com tragédia do Titanic

Imagine estar em uma viagem paradisíaca pelo Oceano Pacífico, dormindo tranquilamente em sua cabine, e ser acordado, às 2h da manhã, com água jorrando do teto? Foi o que aconteceu com os passageiros do transatlântico Carnival Radiance, no dia 17 de outubro, a primeira noite do cruzeiro, que saiu de Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Sem saberem o que estava acontecendo, muitas pessoas compararam o incidente com a tragédia do Titanic, o navio que afundou após colidir com um iceberg.

Os momentos de desespero foram registrados por uma das passageiras que estava a bordo do cruzeiro, Amber. Em um vídeo publicado no Tik Tok, que passou de 9 milhões de visualizações, ela mostrou o interior das cabines e os corredores inundados pela água.

Amber contou ainda que, às 2h da manhã, foi "acordada com água jorrando do teto para nosso quarto" - se referindo à cabine em que dormia com o marido. Na legenda, ela escreveu: “foi absolutamente assustador”, e revelou que a empresa, Carnival Cruise Line, ainda não havia entrado em contato com ela para se retratar sobre o ocorrido.

A Carnival Cruise Line comunicou que a inundação foi causada por um rompimento em uma tubulação de água do transatlântico, e que foi afetada "uma área do navio que representa menos de 2% das cabines". A empresa informou ainda que "membros da equipe do navio limparam a área e a tubulação foi consertada".

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, muitos internautas se assustaram com o ocorrido e compararam com o naufrágio do Titanic, em 15 de abril de 1912, que deixou 1.517 mortos nas águas do norte do Oceano Atlântico.

Em 2020, o Carnival Radiance foi reformado, com gastos de mais de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. O transatlântico, que antes se chamava Carnival Victory, foi lançado nos anos 2000.