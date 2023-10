Casa desaba sobre canal e idosa é levada pela correnteza na Baixada Fluminense

Uma mulher, identificada como Maria do Carmo Basílio, 78 anos, moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi levada pela correnteza após parte de sua casa ceder sobre um canal. O acidente foi na manhã desta quinta-feira (26), quando uma tempestade atingiu o Rio de Janeiro e fez o dia virar noite. Bombeiros iniciaram buscas pela idosa.

A casa ficava junto ao Canal Caboclo, que é margeado pela Avenida Doutor Manoel Teles, em Vila Ideal. Por volta das 8h10, a idosa se aproximou do muro da residência, que já estava inclinado, quando o terreno desabou. A moradora, muro e escombros foram parar no leito do canal, já cheio por causa da chuva.

Leia também



➢ Abertura da Feira das Profissões em Maricá é adiada devido a temporal

➢ Bolsões de água são registrados após temporal; tempo segue instável

Os bombeiros foram acionados às 9h40, mais de uma hora após o desaparecimento. De acordo com vizinhos, a situação só foi percebida por causa do muro, já que a idosa vivia sozinha na casa.



Por volta das 10h30 a vítima ainda era procurada na região. A cidade de Duque de Caxias foi colocada em observação por conta da previsão de chuva para as próximas horas, e pela manhã alguns alagamentos foram registrados.

Em nota, a prefeitura pediu que "moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193."