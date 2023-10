Abertura da Feira das Profissões em Maricá é adiada devido a temporal

A abertura da Feira das Profissões, marcada inicialmente para esta quinta-feira (26) no Esporte Clube Maricá, no Centro, foi adiada devido à forte chuva que atingiu a cidade durante esta manhã (26). O início do evento será realizado às 14h desta sexta-feira (27) e terminará no domingo (29).

Com a mudança do início do evento, a programação sofrerá alteração, e até o final do dia, será divulgada.

O município está em Estágio de Observação e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento nesta quinta-feira (26). O céu fica nublado a encoberto, os ventos variam de fracos a moderados e a temperatura máxima prevista é de 29ºC.

Serviço

Feira das Profissões

Data: 27 a 29 de outubro

Horário: 14h às 19h

Endereço: Esporte Clube Maricá – Rua Álvares de Castro, nº 172, Centro