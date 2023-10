Bolsões de água são registrados após temporal; tempo segue instável

Após o forte temporal que caiu na cidade do Rio e na Região Metropolitana na manhã desta quinta-feira (26), e que fez o dia "virar noite", alguns pontos de Niterói apresentaram dificuldades de escoamento, criando bolsões de água. Mas nada comparado ao estado em que a região ficou após o "dilúvio" do último dia 5.

A reportagem do SÃO GONÇALO percorreu alguns bairros da região central e das Praias da Baía, na cidade de Niterói. Diferente da última forte chuva que caiu no município e nas cidades ao redor e deixou um rastro de destruição, dessa vez o temporal, que durou cerca de meia hora, não causou grandes transtornos, apenas alguns pontos de alagamento temporários e bolsões de água.

1/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

2/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

3/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

4/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

5/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

6/17 Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

7/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

8/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

9/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

10/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

11/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

12/17 São Francisco | Foto: Filipe Aguiar

13/17 São Domingos | Foto: Filipe Aguiar

14/17 São Domingos | Foto: Filipe Aguiar

15/17 Neves | Foto: Reprodução

16/17 Neves | Foto: Reprodução

17/17 Neves | Foto: Reprodução



































Em Icaraí, as ruas Lopes Trovão, a esquina da Lopes com Mem de Sá e o encontro da Rua Dom Bosco com a Av. Almirante Ary Parreiras foram alguns dos trechos com maior acúmulo de bolsões de água. Em São Domingos, a Rua General Osório, na altura da Praça da Cantareira, também teve dificuldade no escoamento da chuva.

Um dos pontos mais críticos encontrados pela equipe de reportagem do SÃO GONÇALO foi no bairro de São Francisco. A esquina das ruas General Rondon e Tapuias, próximo à praia, ficou completamente alagada. Os carros precisavam diminuir a velocidade para passar pelo ponto com mais cautela. No calçadão da Praia de São Francisco alguns bolsões também atrapalharam a passagem de pedestres.

Já em São Gonçalo, um dos pontos que mais alagou foi no bairro de Neves. A água tomou as pistas dos veículos e também as calçadas, impedindo que pedestres circulassem na via com segurança.

Previsão do tempo

Tempo segue instável até o fim de semana | Foto: Filipe Aguiar

Tanto em São Gonçalo quanto em Niterói, nesta quinta-feira (26) o tempo deve continuar instável. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de muitas nuvens no céu e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos. Temperatura mínima prevista de 21°C e máxima de 31°C.

Para esta sexta-feira (27), a previsão é de que o tempo continue parecido com o de hoje (26). A tendência é de que haja muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo de todo o dia. Mínima prevista de 21°C e máxima de 23°C.

O fim de semana também deve seguir com instabilidade. O que deve mudar, no entanto, é a temperatura. Ao passar dos dois dias ela deve ir aumentando, fechando o domingo com o tempo abafado.

No sábado (28) e domingo (29), São Gonçalo e Niterói devem ter nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima prevista de 21°C e máxima de 35°C no sábado, e mínima de 26°C e máxima de 35°C no domingo.