Guarda Municipal resgata tartarugas que estavam em risco em Araçatiba

Guardas municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental de Maricá (Gedam) resgataram duas tartarugas cabeça-de-cobra, na manhã dessa quarta-feira (25/10), que estavam em condições de risco, em Araçatiba. Um dos animais estava dentro de uma manilha onde funcionários trabalhavam em uma obra. A equipe da GM atuava próximo da Praça Orlando de Barros, quando recebeu a solicitação da Inspetoria e foi até o local imediatamente.

Leia mais:



Prefeitura de Niterói organiza ação social para idosos no Fonseca

Outubro Rosa: Inscrições abertas para o pedal mais rosa de Itaboraí



Pertencentes à família Chelidae, um dos animais já havia sido resgatado e o outro foi necessário utilizar as técnicas de captura e ajuda dos funcionários da empresa. Após muita dificuldade, as tartarugas foram resgatadas em segurança, sem apresentar ferimentos. Depois do ocorrido, elas foram devolvidas ao seu habitat natural.



Orientação para a população

A Guarda Municipal orienta a população a acionar a patrulha ambiental por meio dos telefones 153 ou (21) 98609-1516 (Disque-Seop), que funcionam 24 horas, em caso de flagrante de animais silvestres em área urbana da cidade ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat. A recomendação é que a pessoa não tente resgatar, mexer ou afugentar esses animais, para que o resgate seja feito de maneira segura para os bichos, agentes e moradores.