Conmebol define arbitragem para final da Libertadores

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (25), que a decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã, será apitada pelo árbitro colombiano Wilmar Roldán, que esteve nas conquistas do Corinthians em 2012 e do Atlético-MG, em 2013. O chileno Juan Lara estará no comando do VAR.

Será o terceiro jogo do Fluminense apitado pelo árbitro nesta edição da Libertadores. Já do lado do Boca, apitou somente o jogo de ida das semifinais contra o Palmeiras.

Apesar de ser apontado por alguns torcedores do tricolor carioca como “mal-intencionado”, muitos lembraram que as conquistas do Corinthians sobre o Boca Juniors, no Pacaembu, em 2012, e do Atlético-MG diante do Olímpia, do Paraguai, no Mineirão, em 2013, foram apitadas por Roldán. Disseram que é um prenúncio para mais um time brasileiro ser campeão da competição.



Roldán terá os compatriotas Alexander Guzman e Dionísio Ruiz como auxiliares, além de Andres Rojas como 4º árbitro. No VAR, além de Juan Lara, a equipe terá os também chilenos Angelo Hermosilla e Edson Cisternas, além do colombiano Jhon Ospina.