Fluminense supera Goiás e retoma caminho de vitórias no Brasileirão

O Fluminense venceu o Goiás por 5 a 3, na noite desta quarta-feira (25/10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida agitada no Raulino de Oliveira, a equipe sofreu dois gols no início, porém, impondo seu estilo de jogo, demonstrou tranquilidade e capacidade de reação e virou a partida com gols de Arias e Keno, duas vezes cada, e Felipe Melo. Com a vitória, o Time de Guerreiros chegou aos 45 pontos e assumiu a sétima colocação até o momento.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no sábado (28/10) para o confronto com o Atlético-MG. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre às 20h, na Arena MRV.



PRIMEIRO TEMPO



Após o Goiás sair a frente no placar, com Allano aos 4 minutos, o Fluminense partiu para o ataque e, aos 9, após boa jogada de Keno pela esquerda, Germán Cano mandou por cima do gol. Porém, Matheus Babi ampliou para o adversário aos 13. Buscando a reação, Marcelo ficou com sobra de bola na entrada da área e bateu firme aos 15, mas a defesa conseguiu o desvio para escanteio. Na cobrança, Ganso cruzou na medida e Felipe Melo, de cabeça, estufou a rede para diminuir o placar aos 16. Aos 20, Marlon chegou a empatar para o Tricolor, porém o impedimento foi assinalado.



Quatro minutos depois, Marcelo apareceu pela esquerda, tentou o chute colocado e a bola subiu demais. Controlando a posse, a equipe seguiu ocupando o campo de ataque e chegou ao empate aos 36. Keno cruzou e Arias, bem posicionado, empurrou para o fundo da rede. Sem baixar o ritmo, o Fluminense ainda teve duas boas chances na primeira etapa. Aos 41, André arriscou de fora da área e parou no goleiro. Na sequência, Marcelo levantou na área, Arias resvalou e a bola saiu rente à trave.



SEGUNDO TEMPO



Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Arias marcou novamente e virou o placar para explosão da torcida. A bola passou de pé em pé até chegar a Diogo Barbosa, que achou o colombiano na área. Arias dominou e bateu sem chances para o goleiro. No minuto seguinte, Keno invadiu a área, passou no meio de dois defensores e sofreu pênalti. O próprio atacante cobrou e ampliou aos 7. Imparável, Keno, aos 17, marcou um golaço, o quinto do Fluminense. Após receber de Ganso, o camisa 11 passou por todos os adversários à sua frente e, de bico, tocou na saída do goleiro.



Aos 22 minutos, Palacios descontou para o Goiás. Aos 27, Lima avançou pelo meio e bateu para defesa do goleiro. Aos 33, foi a vez de Cano deixar o dele, mas o gol foi anulado por impedimento. A última boa chance da equipe ocorreu aos 43, quando Martinelli cruzou e Lelê cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA



Campeonato Brasileiro – 29ª rodada



25/10/2023, 19h – Raulino de Oliveira



Fluminense (5)



Fabio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo (Lima) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e P. H. Ganso (Alexsander); Jhon Arias, Keno (David Braz) e Germán Cano (Lelê). Técnico: Fernando Diniz



Goiás (3)



Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira (Raphael Guzzo), Morelli (Dodô) e Guilherme Marques (Higor Meritão); Palacios, Allano (Alesson) e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista



Gols: Felipe Melo (16' 1T), Arias (36' 1T) (1' 2T) e Keno (7' 2T) (17' 2T) (FLU); Allano (4' 1T), Matheus Babi (13' 1T) e Palacios (22' 2T) (GOI)



Cartões amarelos: Marlon, Germán Cano, P. H. Ganso e André (FLU); Guilherme Marques, Palacios e Higor Meritão (GOI)



Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Bruno Boschilia e Maira Mastella Moreira