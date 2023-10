Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas instala vigas e laje da Ponte de Iguá , em Itaboraí

A população de Itaboraí estava entusiasmada nesta quarta-feira (24) com a instalação das cinco vigas e lajes da nova ponte sobre o Rio Iguá, na Avenida 22 de Maio, em Venda das Pedras. A obra, uma das mais importantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) na Região Metropolitana, tem investimento de mais de R$ 248 milhões e inclui, além da nova ponte, drenagem, pavimentação e urbanização na principal artéria do município.

Atualmente, o trecho da Avenida 22 de Maio, no bairro Venda das Pedras, se encontra em pista única. A SEIOP está realizando a duplicação da pista para ajudar a desafogar o trânsito naquela região. Além dessas intervenções na principal via da cidade, a SEIOP também realiza obras de drenagem, pavimentação e sinalização em outros bairros.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destacou a importância do investimento do Governo do estado em Itaboraí. O secretário ressaltou ainda que a reconstrução do estado do Rio de Janeiro passa pela valorização do seu interior.

"Os investimentos em Itaboraí reforçam a importância da proposta do Governo do Estado de melhorar a qualidade de vida de todos os moradores das cidades fluminenses. A reconstrução do estado do Rio de Janeiro passa pela valorização do interior e do resgate da confiança de sua população".

Rafael Bento, morador há 35 anos de Itaboraí, avaliou a obra como um feito histórico para o município. Segundo ele, a intervenção vai colaborar com a diminuição de acidentes e ajudar a desafogar o trânsito.

"Para Itaboraí, essa obra é um feito histórico. Vai ajudar a desafogar o trânsito aqui na região, vai diminuir o número de acidentes, além de melhorar nossa qualidade de vida. Esse investimento que está sendo feito é justamente o que a gente precisava. Ficamos muitos anos esquecidos e agora isso mudou, as coisas agora voltaram a acontecer".

O subsecretário de Projetos de Engenharia, Raul Fanzeres, acompanhou toda a evolução da obra. A última etapa de revitalização da ponte contou com a instalação de cinco novas vigas, restando ainda o lançamento e consolidação da laje, para compor a superestrutura da ponte. Posteriormente será feito o asfaltamento da via.

"Após a conclusão dessa obra, vamos transferir para a nova ponte o tráfego para fazer a substituição da já existente que apresenta diversas patologias em sua estrutura. O projeto é entregar uma via de qualidade para todos os usuários, com a qualidade de Itaboraí merece", disse o subsecretário de Projetos de Engenharia, Raul Fanzeres.

Moradora e comerciante local, Maria da Paz chegou ao município de Itaboraí há cerca de três anos. Segundo ela, a construção da nova ponte vai beneficiar o bairro todo. Destacou ainda que os comerciantes estão ansiosos, pois acreditam que essa intervenção vai melhorar as vendas na região.

A Avenida 22 de Maio, além de cortar todo o município de Itaboraí, serve de acesso para a RJ-116, caminho para a Região Serrana. Além de fazer conexão com a BR-101, um dos principais caminhos para quem vai à Região dos Lagos.