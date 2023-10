Feira das Profissões de Maricá abre nesta quinta-feira (26/10) no Esporte Clube

A Prefeitura de Maricá promove de quinta-feira a sábado (26 a 28 de outubro) a terceira edição da Feira das Profissões, evento com debates, palestras e ofertas de empregos e cursos. A abertura oficial com o prefeito Fabiano Horta e o secretário de Trabalho, Marcus Bambam, acontece às 14h desta quinta-feira, no Esporte Clube Maricá, no Centro. O espaço reunirá estandes de diversas empresas públicas e privadas, e de instituições de ensino técnico e universitário, e é uma excelente oportunidade para busca do primeiro emprego e para recolocação no mercado de trabalho.

Leia também:

Universo realiza a 11ª edição da feira de profissões em São Gonçalo

Outubro Rosa: Inscrições abertas para o pedal mais rosa de Itaboraí

Estão confirmadas palestras sobre tendências da moda, oportunidades para empreendedores, acessibilidade para pessoas com deficiência, projetos e metas da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e Mumbuca Futuro; painéis sobre Escola de Startup, Mumbuca Verde (moeda digital de compensação ambiental), Mumbucar (aplicativo utilizado para corridas de táxis pago com moeda social que passará a incluir mototaxistas), aplicativos de compras com moeda social e de mobilidade, entre outros.

Serviço:



3ª Feira das Profissões de Maricá



Data: de 26 a 28 de outubro



Horário: 14h às 20h



Local: Esporte Clube Maricá



Endereço: Rua Barão de Inoã, 172, Centro



Programação:



Quinta-feira (26/10)



14h – Abertura com prefeito Fabiano Horta, secretário de Trabalho Marcos Bambam e presidente da Codemar Hamilton Lacerda



15h30 – Palestra “Maricá de olho no futuro” com o cineasta Silvio Tendler



16h – Painel 1:Tecnologia, Desenvolvimento e Trabalho – Mediadora Jennifer Lemos (Codemar). Tema “Educação para transformação: Programa Maricá Edutech e Escola de Startup de Maricá” com Edson Romão (Adaptideas)



16h30 – Martius Vicente (diretor da Faculdade de Administração da UFF)



16h30 – Palestra “A experiência Sanemar: Projetos e Metas” com Rita Rocha – arquiteta, urbanista, doutora em Demografia e presidente da Companhia de Saneamento de Maricá



17h – Palestra “Espetáculo: fora do eixo macro – tendência a Outono-Inverno 24” com Angélica Coelho, especialista em Indústria Avançada Confecção 4.0 e bacharel em Design



18h – Painel 2:Tecnologia e Criação de Novas Empresas – Mediadora Jennifer Lemos (Codemar). Tema “Parques tecnológicos e incubadoras de empresas” com Catarina Azevedo (responsável técnica da rede de incubadoras)



18h30 – Willian Higa (Codemar)



18h30 – Palestra “Mumbuca Futuro: o papel da Incubadora de Inovação Social Mumbuca Futuro no fomento à economia solidária no município” com Rayanne de Medeiros e Julia Fernandes



19h – Debate



19h30 – Encerramento



Sexta-feira (27/10)



14h – Palestra “Tendências na indústria da moda: oportunidades para empreendedores” com Márcio Porciúncula, publicitário e design gráfico com pós-graduação em Gestão de Negócios.



14h30 – Painel 3: Economia Verde – Mediador Danilo Pitarello. Tema “Mumbuca Verde: preservar o meio ambiente e gerar riqueza” com Pamela Pádua (BMV)



15h – Paulo Neto (diretor de Economia Criativa e Sustentabilidade da Codemar)



15h30 – Debate



15h30 – Palestra “PIC: a pesquisa científica sobre o território de Maricá” com Raja Khalil e Vinícius Ximenes



16h – Painel 4: Trabalho, Diversidade e Inclusão – Mediador Danilo Pitarello. Tema “Políticas inclusivas para o mercado de tecnologia e inovação” com Jennifer Lemos (Codemar)



16h30 – Camila Cristina Ribeiro Silvestre (CEO no Studio das Pretas)



17h – Bruno Campos Macedo (colaborador do Banco Mumbuca)



17h30 – Debate



18h – Palestra “As relações das pessoas no ambiente de trabalho” com Walter Thuller



18h30 – Palestra “Qualifica Maricá: da qualificação à pesquisa social” com Rita de Cássia Marcos da Silva e Eduardo Jangutta



19h – Encerramento



Sábado (28/10)



14h – Abertura com vídeos da Codemar



14h30 – Painel 5: Economia Solidária – mediador Danilo Pitarello. Tema “Economia Solidária e modelos alternativos de desenvolvimento” com Andrea Cunha (secretária municipal de Economia Solidária)



15h – Joaquim Melo (diretor da plataforma E-Dinheiro e criador do Banco Palmas)



15h30 – Manuela Mello (presidente do Banco Mumbuca)



15h30 – Palestra “As pessoas surdas no papel do futuro: Educação, Tecnologia e Acessibilidade” com Joaquim da Silva Júnior, doutorando em Gestão de Sistemas Complexos da UFRJ e presidente da Associação de Tecnologia de Inovações de Surdos.



15h30 – Palestra “Construindo um futuro sustentável: oportunidades de emprego e qualificação com o projeto Bem-Viver Alimentar em Maricá” com Cláudio Gimenez (presidente do ICTIM), Michelle Rodriguez (Açougue Vegano), Suzi Clementino (Empório I Piatti), Felipe Britto (Tomates do Brasil), Hélio Porto (Restaurante Escola) e Virlei da Silva (Cooperar).



16h30 – Painel 6: Inovação, Cultura e Desenvolvimento – mediador Danilo Pitarello. Debatedores: Renata Santos (UFRJ) e Laiz Peres Solis (Codemar)



18h – Debate



19h – Painel 7: Tecnologia e Políticas Públicas – Mosaico de Aplicativos – mediador Danilo Pitarello. Tema “Fábrica de aplicativos da Codemar: MumbuCar rumo à inclusão de serviços de mototaxistas” com Douglas Oliveira (secretário municipal de Transportes)



19h30 – Messias (liderança dos mototaxistas)



20h – Debate



20h30 – Encerramento