Prefeitura de Niterói organiza ação social para idosos no Fonseca

Para fechar as comemorações do mês do idoso, a Prefeitura de Niterói está organizando uma ação social voltada para o público de maiores de 60 no próximo sábado (28), na Praça Guadalajara, no Fonseca. A ação, que acontecerá das 9h às 13h, é gratuita e oferecerá uma série de serviços.

A programação conta com atividades como aferição de pressão e glicose, consultas oftalmológicas (que acontecerão por ordem de chegada, com vagas limitadas), orientações sobre saúde, corte de cabelo feminino e masculino, massagem, emissão de cartão de estacionamento de idoso e de primeira ou segunda via da carteira de identidade, além de um aulão de ginástica do projeto Niterói 60 Up, entre outras.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal do Idoso, junto com a Secretaria Municipal de Governo, NitTrans e Clin e conta com o apoio do Rotary Club de Niterói, Drogaria Cristal, Dentran-RJ, SindSalões, Senac, Sesc, Clínica de Olhos Santa Beatriz, Ame Clinic, Abraz e Centro Clínico Jardim Icaraí.

O secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), destaca a importância deste tipo de ação para a população com mais de 60 anos da cidade já que Niterói é um dos municípios com maior porcentagem de população acima de 60 anos, se comparado ao restante do país.

“Outubro é um mês em que a gente tira para bater palmas de pé para essa população, que foi e é tão importante para a gente. Afinal, em Niterói, cerca de 18% da população é idosa. Aqui temos um número de pessoas idosas acima da média do resto do país. Os idosos da nossa cidade merecem toda nossa atenção”, afirma Zaf.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E, em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de zero a quatorze anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 anos, em 1940, para 75,4 anos, em 2015.

A Prefeitura de Niterói oferece atividades gratuitas como ginástica, dança de salão, canto, roda de conversa e passeios aos idosos da cidade com o projeto 60UP. O projeto está disponível em diversos pontos da cidade, em datas e horários específicos para cada atividade.

