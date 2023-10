Outubro Rosa: Inscrições abertas para o pedal mais rosa de Itaboraí

Estão abertas as inscrições para o evento 'As Tops do Pedal', que acontecerá neste domingo (29/10), a partir das 7h, com concentração na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro. As inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://outubrorosa.ib.itaborai.rj.gov.br/

Com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Saúde; Esporte e Lazer; Turismo e Eventos e de Meio Ambiente e Urbanismo, o evento conta com a participação do grupo As Tops do Pedal.

O percurso será até o bairro Venda das Pedras e retorna para o local de largada, na Praça Itamar da Silva Júnior. O evento faz parte da campanha Outubro Rosa, de conscientização e alerta à prevenção ao câncer de mama.

No dia do evento, orienta-se que os participantes hidratem-se bastante, usem roupas leves, tênis, bonés e protetor solar. Para colorir ainda mais as ruas da cidade, é aconselhável que os inscritos venham com alguma peça do vestuário na cor rosa.

Serviço:

Outubro Rosa: As Tops do Pedal

Dia: 29 de outubro (domingo)

Horário: 7h

Local: Concentração na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro

Inscrição: https://outubrorosa.ib.itaborai.rj.gov.br/