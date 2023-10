Apae Niterói realiza primeira Feijoada Beneficente neste sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Niterói realiza a sua primeira Feijoada Beneficente no próximo sábado (28), a partir das 12h, na quadra da sede da Instituição, localizada na Rua Prof. Ismael Coutinho, s/n., no Centro de Niterói. O prato feito custará apenas R$ 15 reais, sem bebida inclusa.



A ação integra uma programação especialmente organizada pela diretoria voluntária da Apae Niterói, com o objetivo de angariar verbas que mantenham ativos e em bom padrão os serviços clínicos, psicológicos, terapêuticos e pedagógicos do local. A ocasião terá música ao vivo e uma apresentação de dança dos assistidos.

"Desde que passei a colaborar com a Apae, e a participar da rotina da instituição, me apaixonei pela causa e pelas pessoas. Não só os assistidos são incríveis, cada um com seu talento e sua personalidade, mas também os profissionais e a diretoria, que é voluntária, nos evidenciam o valor e o potencial de todo e qualquer ser humano. A inclusão ainda não é uma realidade, mas um esforço contínuo, para fazer a sociedade, o mercado de trabalho e os governantes enxergarem a necessidade de se enxergar a pessoa com deficiência além da sua aparência", disse a jornalista e assessora de comunicação da Apae, Irma Lasmar.

A entidade filantrópica existe há 58 anos na cidade sorriso e desde o início dos anos 2000, deixou de ser uma escola especializada, e foi incorporada à rede SUS como unidade de saúde no atendimento à pessoas com deficiência intelectual e múltipla e com autismo. Os convites estão sendo vendidos antecipadamente na Secretaria da instituição e também através do PIX (chave CNPJ: 30.131.205.0001.77). Se a compra for realizada através do PIX, o nome do comprador estará presente em uma lista, no dia do evento, para que este possa ter acesso à Feijoada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2717-7152 ou 99655-8937.

"A Apae precisa muito de ajuda contínua, de cada um de nós, pois a verba do SUS cobre limitadamente os serviços de saúde, mas a Apae não é só isso, e oferece apoio pedagógico, oficinas de artesanato e arteterapia, esporte e a banda marcial, que é tombada como patrimônio imaterial municipal. Ou seja, cuida de PCDs em sua integralidade", declarou Irma.



Serviço:

Local: Sede Apae Niterói - Rua Prof Ismael Coutinho s/n., no Centro (primeira rua à direita da Dr. Celestino, após o Niterói Shopping)

Data: Sábado, 28 de outubro

Horário: A partir das 12h

Prato feito R$ 15 reais