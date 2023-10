PM que matou ambulante na estação das barcas será julgado nesta terça (24)

O policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, denunciado por matar com um tiro à queima roupa o ambulante Hiago Macedo de Oliveira Bastos, de 21 anos, será julgado na tarde desta terça-feira (24), no Fórum de Niterói. O crime aconteceu na manhã do dia 14 de fevereiro de 2022, em frente à estação das barcas, na Praça Arariboia, no Centro de Niterói.

O PM é acusado de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º - CP), por motivo fútil, e vai a júri popular, às 14h. Uma manifestação organizada pelos familiares da vítima está marcada para hoje (24), às 11h30, em frente ao Fórum. O ato terá a presença da presidente Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói, a vereadora Benny Briolly.

"Há quase dois anos, perdemos um jovem talentoso, Hiago Macedo, um pai e trabalhador, vítima do estado. Ele foi assassinado com um tiro em seu peito por um PM, enquanto exercia seu trabalho vendendo balas próximo à estação das barcas de Niterói. Nesse período, temos exigido respostas, realizando manifestações e permanecendo firmes em nossa busca por justiça. No entanto, até agora, as respostas têm sido escassas. Não descansaremos até que a justiça seja feita”, afirma Briolly.

Segundo consta na denúncia, o crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta de 11h40, na bilheteria das Barcas S.A., no Centro de Niterói. Hiago vendia balas e pedia dinheiro aos usuários das barcas que estavam na bilheteria. Em determinado momento, ele teria supostamente se desentendido com uma senhora a quem ele tentava vender seus produtos.

O policial militar, que estava de folga e vestido à paisana, aguardando na fila, teria intervindo. Uma discussão teria se iniciado entre o ambulante e o PM, que sacou uma arma de fogo e deu voz de prisão para Hiago. O ambulante teria então reagido e Carlos Arnaud, então, disparado contra o peito da vítima, que caiu em seguida, morrendo no local.