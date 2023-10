Dengue volta a ser epidemia em cinco cidades no Rio

Dois meses antes de o verão começar, a dengue volta a preocupar moradores do Rio de Janeiro. Cinco municípios diferentes do estado já vivem uma epidemia da doença, de acordo com dados relativos a diagnósticos feitos na última semana. Angra dos Reis, Resende, Nova Iguaçu, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras são as cidades mais afetadas pelo Aedes aegypt em 2023 até o momento.

Segundo o programa InfoDengue, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os números são consideravelmente maiores que os do ano passado. Até o momento, o estado já teve 39.369 casos registrados. O mesmo período em 2022 teve apenas 9.926 casos.

O casos têm se concentrado nas regiões noroeste e sul, de acordo com a pesquisa. Apesar disso, nenhum caso de sorotipo 3, variação mais perigosa da doença, foi detectada até o momento no estado.

Para combater o vírus da dengue, é recomendada a eliminação de qualquer foco de água parada, uma vez que o vetor da doença, o mosquito Aedes aegypt, costuma colocar seus ovos em pontos do tipo. O recolhimento regular de lixo e a limpeza de calhas e caixas d'água são sugestões de medidas que podem ajudar a combater as transmissões.

